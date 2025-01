Nel cuore della Sardegna, dove la musica popolare è ancora viva e pulsante, nasce A Bratzos Tentos, un gruppo etnofolk che porta avanti la tradizione dei balli sardi con un tocco fresco e innovativo.

La formazione è composta da sei giovani musicisti: Fabio Puddu (Teti) alla voce, Gian Paolo Melis (Teti) all’organetto, Mario Soro (Olzai) alla chitarra, Matteo Casula (Meana) alla tastiera, Giancarlo Seu (Villaputzu) alle launeddas e GianMichele Lai (Irgoli) alla voce. Uniti dalla passione per la musica e le radici della loro terra, hanno trasformato una semplice sortita tra amici in un progetto musicale capace di coinvolgere e appassionare il pubblico.

La loro prossima esibizione sarà il 1° febbraio a Teti, in occasione della sfilata del BIM, un evento dedicato alle maschere tradizionali sarde, che ogni anno porta in scena il fascino ancestrale del carnevale isolano. A Bratzos Tentos si esibirà alla fine della sfilata, regalando al pubblico un momento di festa e coinvolgimento attraverso la musica e i balli popolari. Sarà un’occasione unica per vivere a pieno la cultura sarda, tra suoni, danze e le iconiche figure del carnevale barbaricino.

Oltre a reinterpretare con energia e creatività i balli tradizionali, il gruppo ha anche composto due brani originali, Franzisca e Abbratzos, entrambi ispirati alla musica sarda ma con un arrangiamento moderno e innovativo. Con questi pezzi, A Bratzos Tentos dimostra che la tradizione può evolversi senza perdere la sua autenticità, regalando nuove emozioni a chi ama il ballo sardo.

Un ponte musicale tra passato e presente

Ciò che distingue A Bratzos Tentos è la loro capacità di reinterpretare i balli tradizionali sardi con arrangiamenti moderni, senza mai perdere l’autenticità del suono e l’energia che caratterizza la musica popolare. Le launeddas, strumento antico simbolo della Sardegna, dialogano con la tastiera, la chitarra e l’organetto, creando un mix sonoro che rispetta la tradizione ma si apre anche a nuove influenze.

Il gruppo non è solo un’espressione musicale, ma un vero e proprio ponte tra passato e presente, capace di far scoprire e riscoprire il valore culturale della musica sarda anche alle nuove generazioni. Il loro repertorio spazia dalle melodie più intime ai ritmi travolgenti delle danze popolari, rendendo ogni esibizione un’esperienza coinvolgente e festosa.

Con il loro entusiasmo e la loro dedizione, A Bratzos Tentos dimostra che la musica tradizionale può essere ancora attuale, capace di emozionare e di creare comunità. Un progetto giovane, ma già ricco di passione e talento, pronto a conquistare il pubblico sardo e non solo.