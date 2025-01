Un 42enne è stato arrestato a Sanluri per estorsione aggravata nei confronti di un pensionato di 62 anni, invalido civile, a cui è riuscito a estorcere 100mila euro tra gioielli e denaro. La vittima ha denunciato l'accaduto in caserma all'inizio del mese, spiegando che inizialmente l'uomo aveva chiesto piccoli prestiti sostenendo di avere problemi economici. Successivamente, il rapporto tra i due si era trasformato in un'amicizia apparente, fino a quando il 42enne ha iniziato a minacciare il pensionato per ottenere sempre più denaro.

"Nel corso dei mesi - hanno spiegato i carabinieri - le richieste sarebbero aumentate sia di numero che di importo, accompagnandosi a minacce esplicite di violenza fisica nei confronti della vittima e della madre, nel caso in cui l'uomo si fosse rifiutato di consegnare ulteriore denaro o avesse raccontato quanto stava subendo".

L'anziano avrebbe consegnato circa 60.000 euro in contanti e gioielli del valore di circa 40.000 euro. Dopo la denuncia della vittima, i carabinieri hanno avviato un'indagine che ha portato all'arresto del 42enne. Si è scoperto che quest'ultimo stava pianificando di lasciare l'Italia per trasferirsi in Svizzera. Attualmente si trova agli arresti domiciliari con un braccialetto elettronico.