Un camion della nettezza urbana è sprofondato in una voragine che si è aperta in una strada di Alghero, probabilmente a causa di una perdita d’acqua sotto il manto stradale, rimanendo incastrato.

È successo questa mattina, intorno alle 11, in via Sergio Atzeni. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Alghero che ha provveduto a mettere in sicurezza il camion e l’area interessata.

Con l'ausilio dell’autogru dalla Centrale di Sassari il camion è stato sollevato e messo nuovamente in carreggiata. Non si segnalano feriti. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale che ha transennato l’area interessata e poi riaperto la strada al traffico.