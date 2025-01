Oltre una ventina di interventi effettuati nel Nuorese dai Vigili del fuoco. Le forti raffiche di vento e la pioggia battente hanno causato diversi danni a Orgosolo: una struttura di una gastronomia è stata danneggiata dalla caduta di un albero ma, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.

E sempre a Orgosolo è caduto un palo dell’illuminazione.

Altri interventi dei Vigili del fuoco hanno riguardato rami e pali pericolanti e alcuni incidenti stradali provocati dalle condizioni del manto stradale reso scivoloso dalla pioggia. Il comando VVFF di Nuoro, in seguito all'allerta arancione, diventata poi rossa, ha potenziato il dispositivo di soccorso in tutta la provincia.

E proprio a seguito dell'allerta rossa sul Nuorese, Ogliastra, Sarrabus e Gallura, diversi comuni hanno convocato il centro operativo comunale della protezione civile e emesso delle ordinanze che chiudono scuole a altri edifici pubblici per la giornata di domani, sabato 18 gennaio.

Il commissario straordinario di Nuoro Giovanni Pirisi ha ordinato la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado, comprese le sedi universitarie, degli asili nido, dei parchi, dei mercati all'aperto su area pubblica e del cimitero.

Anche il sindaco del Comune di Bitti, Giuseppe Ciccolini, ha emanato un'ordinanza che prevede per domani la chiusura delle scuole pubbliche e paritarie presenti nel territorio e dei guadi in località: "Prunedda", "Murmusa", "Sa Pischina 'e S'Eliche", "Guore", Inoltre ha istituito il divieto di sosta sulle vie Cavallotti, Gramsci, Brigata Sassari, dall'incrocio con la piazza Asproni fino a piazza San Giovanni (Uccula), Brescia e piazza Giovanni Falcone e via Karol Wojtyla, via Salvemini e su piazza Doneddu, oltre allo stop imposto al mercato settimanale di piazza Giovanni Falcone.

Nel frattempo è in corso una riunione tra la Protezione civile e i sindaci, guidati dalla presidente dell'Anci Sardegna Daniela Falconi per verificare la situazione nei diversi territori: dalle prime indicazioni che emergono, attualmente, non si registrano disagi o situazioni di pericolo.