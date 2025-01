Sardegna in balia del maltempo: il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta per diverse aree della Sardegna, dalle ore 14:00 di oggi, venerdì 17 gennaio, fino alle ore 23:59 di domani, sabato 18 gennaio.

Le criticità segnalate prevedono codice arancio (criticità moderata) per rischio idrogeologico nelle aree di allerta Iglesiente e Tirso; codice arancio (criticità moderata) per rischio idrogeologico e codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico nelle aree di allerta Campidano e Gallura; codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico nelle aree di allerta Montevecchio Pischinappiu e Logudoro; codice rosso (criticità elevata) per rischio idrogeologico e codice arancio (criticità moderata) per rischio idraulico nell'area di allerta Flumendosa Flumineddu.

L'avviso è stato emesso in base al protocollo che prevede precipitazioni diffuse sulla Sardegna, principalmente nel settore orientale, con accumuli moderati fino a molto elevati. Nel settore occidentale, invece, le precipitazioni saranno deboli fino a elevate. La previsione indica che le piogge inizieranno dalla mattina di domani, venerdì 17 gennaio 2025, e continueranno almeno per tutto il sabato 18.