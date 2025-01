Il sindaco di Muravera, Salvatore Piu, ha deciso di chiudere le scuole per l'intera giornata di sabato 18 gennaio a causa del maltempo e dell'allerta rossa emessa dalla Protezione Civile per la Sardegna orientale. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico di fronte alla prevista criticità idrogeologica nelle prossime ore.

Secondo il bollettino appena diffuso, le zone a rischio maggiormente coinvolte sono Sarrabus, Gerrei, Ogliastra e Baronia, dove sono attese forti piogge che potrebbero portare a nubifragi e venti fino a 100 chilometri orari, con possibili mareggiate sulle coste esposte a est. Le precipitazioni, già iniziate in alcuni luoghi, si intensificheranno durante la notte, rendendo rischiosi gli spostamenti.

Il sindaco ha sottolineato l'importanza di essere estremamente cauti, invitando la popolazione a limitare gli spostamenti al minimo indispensabile e a seguire attentamente gli aggiornamenti delle autorità competenti.