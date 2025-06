Anche dal piccolo Comune di Sarule, nel cuore della Sardegna, si alza forte il grido per lo stop alla guerra nella striscia di Gaza.

"La piccola comunità di Sarule si unisce al grido di denuncia, al grido di dolore, che ogni giorno ci arriva dalla Striscia di Gaza, chiedendo con forza che si interrompano le operazioni di guerra che quotidianamente uccidono bambini, donne, civili inermi ed indifesi - afferma in un video il sindaco di Sarule, Maurizio Sirca - Chiediamo che non sia più una questione di autorità, ma che sia una questione di umanità, di dignità, di libertà, di diritto, di diritto alla felicità, soprattutto per i bambini".

"Rivolgo un appello ai colleghi sindaci affinché una voce diventi 1000 voci - conclude il sindaco di Sarule - Chiediamolo con forza, chiediamolo tutti dalle nostre piccole comunità. Fermiamo le operazioni di guerra nella Striscia di Gaza, fermiamole adesso".