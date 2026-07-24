Si sono svolte oggi pomeriggio a Quartu Sant'Elena le esequie solenni di Pietro Isola, il Vigile del Fuoco Coordinatore ed elisoccorritore di 59 anni morto dopo un malore improvviso accusato lo scorso 20 luglio durante un'esercitazione con l'elicottero nelle acque del lago del Temo, nel territorio di Sassari.

La giornata è iniziata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari, dove è stata allestita la camera ardente per consentire a colleghi, familiari, amici e autorità di portare l'ultimo saluto al vigile. Al termine della cerimonia, il feretro ha lasciato la caserma accompagnato dall'inchino dell'elicottero dei Vigili del Fuoco Drago 143, per poi raggiungere, a bordo dell'autoscala del Corpo, la Basilica di Sant'Elena Imperatrice, dove è stata celebrata la funzione religiosa.

Alla cerimonia hanno partecipato il capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Eros Mannino, il direttore centrale per l'Emergenza Marco Ghimenti, il direttore regionale per la Sardegna Nicola Micele, il comandante di Cagliari Luca Manselli e numerosi colleghi arrivati da tutta Italia.

Entrato nel Corpo nel 1993, Isola ha dedicato oltre trent'anni al servizio della collettività. Storico componente del Comando di Cagliari fino al 2021, aveva ricoperto diversi incarichi specialistici, diventando infine elisoccorritore del Reparto Volo di Alghero.

Nel corso della carriera aveva partecipato a numerose emergenze nazionali, dall'alluvione di Capoterra al terremoto dell'Aquila, dal ciclone Cleopatra all'alluvione di Bitti. Lascia la moglie, due figlie e una nipotina, oltre al ricordo dei colleghi che ne hanno apprezzato professionalità e umanità.