È stata presentata oggi 'ITA EU MODEX 2025', l’esercitazione internazionale di protezione civile che dal 7 all’11 aprile coinvolgerà circa 500 operatori da Austria, Bulgaria, Grecia, Romania, Slovacchia e Slovenia nelle aree boschive di Nuoro, Orani e Mamoiada.

“Sono orgogliosa che finalmente un'iniziativa europea veda la Sardegna al centro e, soprattutto, veda al centro il Centro della Sardegna e Nuoro in particolare” ha dichiarato la presidente della Regione, Alessandra Todde. “Affrontare il tema degli incendi boschivi in un contesto come questo è fondamentale, ci permette di testare la capacità organizzativa e operativa della Sardegna”.

La simulazione riguarderà un vasto incendio boschivo, con un focus sugli incendi di interfaccia che minacciano le aree abitate. “Abbiamo partecipato a un bando come Regione Sardegna – ha spiegato l’assessora Rosanna Laconi – che ci siamo aggiudicati con un finanziamento di 200 mila euro. Questa esercitazione ci permetterà di certificare il nostro modulo di protezione civile unionale, così da poter aiutare a nostra volta i Paesi europei in difficoltà”.

Il campo base sarà a Su Pinu, nell’ex Vivaio dell’Agenzia Forestas. “La scelta di Su Pinu ha un forte valore simbolico – ha sottolineato Todde – perché sarà la sede della futura Scuola Forestale, un progetto strategico per la tutela del territorio”.