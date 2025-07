Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 125, al chilometro 179.500, in territorio di Urzulei. Intorno alle 16, una squadra dei Vigili del Fuoco di Tortolì è intervenuta su richiesta della centrale operativa del 118 per prestare soccorso a una famiglia di turisti coinvolta nell'impatto.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto con a bordo una coppia e i loro due figli minori avrebbe perso il controllo per cause ancora in fase di accertamento, finendo la propria corsa contro una roccia al margine della carreggiata. L’urto è stato particolarmente violento e ha causato il ferimento della donna seduta sul lato passeggero, rimasta incastrata tra le lamiere.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alle operazioni di estricazione, permettendo così ai sanitari del 118 di prestare le prime cure sul posto. Vista la gravità delle condizioni della donna, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento urgente in ospedale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri di Tortolì, che hanno eseguito i rilievi di legge e coordinato la gestione del traffico. La SS125 è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per circa due ore, causando inevitabili disagi alla circolazione.