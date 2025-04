La Regione Sardegna è stata chiamata a partecipare al prossimo consiglio dei ministri per discutere delle energie rinnovabili.

"Sono orgogliosa di aver sollevato i conflitti di attribuzione - ha detto la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, stamattina a Nuoro a margine della Festa dei Cinque Stelle in Sardegna a poco più di un anno dell'avvio della legislatura e del mandato della governatrice pentastellata -. Su questo abbiamo fatto una giunta straordinaria per questo, perché per troppo tempo la Sardegna ha evitato di occupare il suo posto. Noi siamo una regione a statuto speciale. Abbiamo rango costituzionale, non è tollerabile che un ministero si permetta di dire che non è applicabile".

"Quindi l'importanza è anche di far capire che noi vogliamo fare i sardi che si prendono in mano il loro destino, la loro regione e la loro terra", ha concluso parlando con i giornalisti prima di essere acclamata dalla platea al Teatro Eliseo.