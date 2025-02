Rumeno, piede educato e una carriera in rampa di lancio: Florinel Coman ha stupito tutti al suo esordio con il Cagliari, pescando il jolly a pochi secondi dal suo ingresso in campo con una bordata di destro dalla distanza, che ha regalato ai rossoblu un importantissimo successo nello scontro salvezza contro il Parma.

Ma chi è e da dove arriva? Ala sinistra, ma all'occorrenza punta o centrocampista, Coman è un giocatore duttile e completo, classe '98 con 20 presenze in Nazionale rumena. Gli esordi in patria alla Viitorul Costanza ad appena 16 anni, poi il trasferimento allo Steaua Bucarest, ancora in Romania, con cui ha dato sfoggio a tutto il suo repertorio prendendo parte a 125 gol equamente suddivisi (63 reti e 62 assist) in 233 presenze. Numeri importanti che gli sono valsi le attenzione del mercato arabo.

Così è arrivato l'Al-Gharafa, società del campionato qatariota, che ad agosto 2024 si è assicurato le sue prestazioni pagando 5 milioni per il cartellino. Tre gol e 8 assist in 19 presenze in Qatar, prima che i rossoblu decidessero di puntarci per aggiungere una freccia all'arco di Davide Nicola. Un impatto decisamente positivo sul campionato italiano: il suo è stato infatti il 4° gol più veloce nella storia della Serie A fra i debuttanti stranieri.

Appena un minuto e 47 secondi per far esplodere l'Unipol Domus con una rete da stropicciarsi gli occhi. Ha ereditato la 9 da Lapadula onorandola nel migliore dei modi. Coman è arrivato a Cagliari in prestito secco, ma non è detto che, se le prestazioni dovessero continuare a convincere, le due società non possano accordarsi per una cessione definitiva.

A 27 anni quasi scoccati per l'ala rumena potrebbe essere la grande occasione per splendere in un campionato di primo livello. Ma occhio al rischio "meteora": continuità, gol e giocate decisive saranno fondamentali per la conferma e, ci si augura, per la salvezza del Cagliari.