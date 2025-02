Tre giorni insolitamente caldi verranno presto interrotti da un'improvvisa svolta meteorologica. Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de 'iLMeteo.it', un nucleo d'aria fredda polare sta per raggiungere l'Italia in concomitanza con San Valentino. Tedici conferma che le temperature rimarranno sopra la media di circa 5 gradi per almeno fino a giovedì prossimo.

"Il mese di febbraio - osserva - non ha intenzione, per ora, di fare il vero mese invernale. In sintesi, sono previsti tre giorni dal sapore autunnale con piovaschi al Centro-Nord, molte nubi e zero freddo". Ma da San Valentino in poi qualcosa, o tutto, potrebbe cambiare. Dalla Russia, attraversando le Repubbliche Baltiche, la Polonia e le regioni alpine, il nucleo gelido, sottolinea Tedici, "entrerà sul nord-est italiano per poi scivolare velocemente verso il Centro della nostra penisola, dove sono previste nevicate fino a 400 metri di quota".

Le previsioni indicano inoltre la possibilità di nevicate nelle zone collinari e localmente anche in pianura della Bassa Toscana, dell'Emilia Romagna, del Veneto, delle Marche, dell'Umbria e dell'Abruzzo. "La svolta del 14 di febbraio potrebbe, infine - conclude - aprire la porta ad altre discese di aria polare non escluse nella successiva settimana e nella terza decade del mese, in particolare sul fianco adriatico e al Sud: su queste zone arriverebbe la neve che non si è vista in questo inverno piuttosto avaro di fiocchi bianchi".

LE PREVISIONI IN SARDEGNA

Secondo quanto riporta il sito ilMeteo.it, durante la giornata di oggi, martedì 11 febbraio, in Sardegna, la pressione è in aumento e ci saranno generali condizioni di tempo asciutto, ma il cielo si potrà vedere poco o irregolarmente nuvoloso, a tratti coperto sul Sud Sardegna orientale. Temperature massime fino a 15 16 gradi, valori notturni in lieve diminuzione.

Durante la giornata di domani, mercoledì 12 febbraio, la pressione sarà stabile in Sardegna. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, il cielo si potrà vedere poco o irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra 16 e 19 gradi, valori notturni che non subiranno variazioni.

Giovedì 13 febbraio, la pressione sarà bassa. La giornata trascorrerà con un cielo molto nuvoloso su tutto il territorio. Potranno verificarsi alcune precipitazioni sulle zone più interne e meridionali, ma perlopiù deboli e intermittenti. Temperature massime fino a 17 18 gradi, valori notturni in leggero aumento.

Venerdì 14 febbraio, giorno di San Valentino, pressione sarà in aumento. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime fino a 16 17 gradi, valori notturni che non subiranno variazioni. Venti settentrionali.