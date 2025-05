Dopo due fine settimana di emozioni, scoperta e coinvolgimento, Barbagia Adventure si avvia alla conclusione con una domenica, quella del 15 dicembre, che racchiude l’essenza del progetto: valorizzare Belvì e il suo centro storico attraverso esperienze immersive, sportive e culturali.

Alle ore 9, nell’area di Tzia Maria, si svolge il Survivor Sportivo, seguito da un’escursione tra i castagni, per vivere la natura del territorio in modalità trekking e hiking. In contemporanea, alle 9:30, prenderà il via il Gennargentu Lone Survivor, percorso OCR a tema militare pensato per i più temerari.

Le attività di arrampicata e zip line continueranno dalle 10:00 e si ripeteranno nel pomeriggio alle 15:30, con possibilità di gustare ancora una volta, dalle 14:30, le delizie dei ristoratori locali. Alle 18:00, chiusura in musica nei locali aderenti.

Dopo il successo delle giornate del 7 e 8 dicembre, che hanno centrato l’obiettivo di fare di Belvì una meta accogliente, viva e multisensoriale, anche quest’ultima giornata conferma il valore di un evento che, edizione dopo edizione, continua a crescere.