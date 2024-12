Attività esperenziali sportive all'aria aperta, deliziose degustazioni enogastronomiche e un notevole arricchimento culturale nel periodo più magico dell'anno, quello di Natale.

"Barbagia Adventure - Sulle tracce di una Barbagia da scoprire", evento arrivato alla sua terza edizione, rappresenta il festival dedicato al turismo outdoor che offre l'opportunità di vivere un modo di viaggiare unico e ricercato, sempre più popolare per la possibilità di trascorrere le vacanze all'aperto.

L'associazione sportiva dilettantistica "Sardegna Trail", sostenuta dalla Regione Sardegna e il cui rappresentante è Gianni Mureddu, ha programmato quattro intense giornate di esplorazione, attività fisica e divertimento nel mese di dicembre, aperte a partecipanti di tutte le età. Il suggestivo borgo antico di Belvì e il territorio circostante costituiranno la cornice dei prossimi weekend, che permetteranno ai visitatori di conoscere il paese da più punti di vista, con uno spirito culturale, avventuroso e salutistico.

"Valorizzare il paese, in particolare il centro storico, far diventare Belvì ancora più accogliente e permettere ai visitatori di apprezzarlo da più punti di vista, come quello dello sport e della salute, oltre che dell'intrattenimento ludico e musicale, è l'obiettivo principale che ci poniamo attraverso questo evento -afferma uno degli organizzatori, Rinaldo Arangino, ai microfoni di Sardegna Live -. La manifestazione, legata a musica ed enogastronomia, porterà a scegliere Belvì come meta ideale per i due prossimi fine settimana".

"Durante le edizioni passate, abbiamo cominciato con diversi tipi di trekking, ma ci siamo resi conto che le persone avevano bisogno di qualcosa di più esperienziale, anche perché la nostra idea era quella di coinvolgere tutte le fasce d'età - prosegue Rinaldo - e quindi abbiamo inserito iniziative anche un po' meno comuni, come la zip line, che invoglieranno le persone a scegliere Belvì, contrariamente alla solita passeggiata che si può fare ovunque".

IL PROGRAMMA

Sabato 7 dicembre, alle ore 9, presso l'area dedicata da Tzia Maria, si terrà il Caffè di Benvenuto per dare il via alla manifestazione. Alle ore 11 partiranno le attività esperenziali sportive con arrampicata a parete e zip line per le prove generali del Volo dell'Angelo. Nel pomeriggio, alle ore 15:30, continueranno le attività sportive con le prove generali del Volo dell'Angelo.

Domenica 8 dicembre, alle ore 9, in Piazza Repubblica a Belvi, avrà inizio il Survivor Sportivo, mentre alle 15:30 si svolgeranno nuovamente le attività esperenziali sportive con arrampicata a parete e zip line per le prove generali del Volo dell'Angelo. Alle 11 l'apertura del Villaggio di Babbo Natale e dei mercatini di Natale, mentre alle 14:30 si potranno ancora gustare le prelibatezze gastronomiche presso i ristoranti locali, e alle 18 ci sarà un'altra esibizione musicale nei locali aperti al pubblico.

Sabato 14 dicembre, alle ore 9 si ripeterà il Caffè di Benvenuto presso l'area dedicata da Tzia Maria, seguito dall'attività esperenziale Gennargentu Lone Survivor "Military OCR" alle 9:30. Alle 10 riprenderanno le attività sportive con arrampicata a parete e zip line per le prove generali del Volo dell'Angelo, mentre alle 14:30 si potranno gustare degustazioni gastronomiche presso il ristorante locale. Alle 15.30 le attività esperenziali sportive con arrampicata a parete e zip line per le prove generali del Volo dell'Angelo.

La giornata si concluderà alle 22:00 con un'esibizione musicale presso i locali aderenti all'evento.

Domenica 15 dicembre, sempre a Belvì, si ripeteranno le attività di Survivor Sportivo nell'area dedicata da Tzia Maria, con partenza alle 9, seguite da un'escursione in modalità trekking e hiking fra i castagni. Alle 9:30 avrà inizio l'attività esperenziale Gennargentu Lone Survivor "Military OCR", mentre alle 10:00 riprenderanno le attività sportive con arrampicata a parete e zip line per le prove generali del Volo dell'Angelo.

Alle 14:30 si potranno ancora gustare le prelibatezze gastronomiche presso i ristoranti locali, alle 15:30 riprenderanno le attività sportive con arrampicata a parete e zip line per le prove generali del Volo dell'Angelo e alle 18:00 ci sarà un'altra esibizione musicale nei locali aperti al pubblico.