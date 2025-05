Domenica 8 dicembre Belvì si trasforma in un centro pulsante di sport, musica e atmosfere natalizie. Nell’ambito della terza edizione del festival Barbagia Adventure, l’evento propone un programma ricco e coinvolgente per grandi e piccoli.

Si parte alle 9 del mattino in Piazza Repubblica con il Survivor Sportivo, sfida che unisce sport e resistenza in un contesto naturale suggestivo. Alle 11 si aprono ufficialmente il Villaggio di Babbo Natale e i mercatini natalizi, che daranno colore e calore al centro del paese.

Alle 14:30, spazio alle prelibatezze enogastronomiche nei ristoranti locali, per scoprire i sapori autentici della Barbagia. Nel pomeriggio, dalle 15:30, ancora sport ed emozioni con arrampicata e zip line, mentre alle 18:00 i locali aderenti accoglieranno i visitatori con musica dal vivo.

Una giornata all’insegna dell’avventura, del gusto e della tradizione, che conferma Belvì come meta ideale per vivere il Natale in modo diverso, tra cultura e divertimento.