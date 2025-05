Il Natale a Belvì inizia con l’adrenalina. Sabato 7 dicembre prende ufficialmente il via la terza edizione di Barbagia Adventure - Sulle tracce di una Barbagia da scoprire, il festival dedicato al turismo outdoor promosso dall’associazione “Sardegna Trail”, con il sostegno della Regione Sardegna.

Il primo giorno della manifestazione si apre alle ore 9, presso l’area di Tzia Maria, con il Caffè di Benvenuto, occasione di accoglienza e socialità che anticipa una giornata all’insegna dello sport e delle emozioni.

A partire dalle ore 11, protagoniste saranno le attività esperienziali: arrampicata su parete e prove generali di zip line per il tanto atteso Volo dell’Angelo, pensate per coinvolgere visitatori di tutte le età. Le attività riprenderanno anche nel pomeriggio, alle 15:30, offrendo a tutti la possibilità di mettersi alla prova in un contesto unico e suggestivo.

Un’occasione perfetta per scoprire il borgo di Belvì in chiave sportiva e avventurosa, valorizzando il suo patrimonio paesaggistico in una delle stagioni più magiche dell’anno.