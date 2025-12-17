I Carabinieri della Compagnia di Bitti hanno organizzato un importante convegno sulla prevenzione delle truffe agli anziani nella serata di venerdì 12 dicembre. L'evento, che si è svolto presso il salone parrocchiale in Corso Vittorio Veneto, ha visto la partecipazione dell'associazione locale "AKIMUS" e di numerosi cittadini, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno delle truffe che colpiscono gli anziani e li privano dei loro risparmi.



Durante la serata sono state affrontate varie tipologie di truffe, dalle telefonate da presunti Carabinieri che chiedono denaro per aiutare un parente in difficoltà con la giustizia, allo "Spoofing" e al "Phishing", tecniche ingannevoli utilizzate per raggirare le vittime attraverso email, sms e chiamate provenienti da numeri sconosciuti.



Sono stati dati numerosi consigli utili per evitare di cadere nelle trappole dei truffatori, come diffidare delle comunicazioni su internet, non condividere dati personali, non aprire la porta a estranei e aggiornare regolarmente i programmi antivirus sui dispositivi.



I Carabinieri, oltre a fare gli auguri per le prossime festività, hanno invitato i cittadini a rimanere vigili e a segnalare immediatamente eventuali richieste di denaro da parte di falsi Carabinieri. La prevenzione è fondamentale per evitare di essere vittima di truffe.