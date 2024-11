Una squadra dei Vigili del fuoco di Nuoro è intervenuta alle ore 14:10 circa di oggi, 3 novembre, per domare le fiamme che avevano avvolto un'auto nel trafficato viale Sardegna.

Secondo quanto ricostruito, la vettura ha preso fuoco mentre si trovava in marcia difronte a un distributore di carburante. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo e arrestare la corsa dell'auto in una zona lontana da altri veicoli parcheggiati.

Il rogo ha comunque distrutto la Citroen C3. Illeso fortunatamente l'occupante.