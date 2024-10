Questa mattina, alle ore 8:10, una squadra del Distaccamento dei Vigili del fuoco di Sorgono è intervenuta nelle campagne appena fuori dal paese di Orroli per un incendio che ha coinvolto un'azienda del posto. Sul posto è intervenuta anche la squadra dei Vigili del fuoco di Mandas.

Gli uomini del Corpo nazionale hanno lavorato a lungo per domare le fiamme che interessavano l’ovile per poi procedere alla messa in sicurezza del sito. A margine dell’incendio, di presumibile natura dolosa, le squadre hanno rinvenuto anche le carcasse di diversi animali morti.

Sul posto anche i carabinieri di Nurri per le indagini.