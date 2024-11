Dopo indagini approfondite i carabinieri potrebbero arrivare al responsabile dell'incendio avvenuto ieri al chiosco "Is Fradis" di Cala Sinzias, sul litorale di Castiadas. I militari hanno infatti visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza e sono al lavoro per identificare il responsabile.

A lanciare l'allarme è stato un passante che ha notato le fiamme nel chiosco ed è subito intervenuto con un estintore per cercare di contenere il rogo. Sul posto i Vigili del Fuoco di San Vito. Il locale, gravemente danneggiato, aveva chiuso da pochi giorni al termine della lunga stagione estiva.

Ferma condanna, per quanto accaduto, da parte del sindaco Eugenio Murgioni: "Questa struttura - afferma - non è solo un punto di riferimento turistico, ma rappresenta il calore e l’ospitalità della nostra terra, valori che da sempre contraddistinguono Castiadas. Gesti di questa natura sono estranei alla nostra cultura e alla nostra comunità; non si erano mai verificati episodi simili a memoria d’uomo e destano forte inquietudine tra i cittadini".

"È nostra ferma intenzione, con il supporto delle autorità competenti, fare piena luce su quanto accaduto per restituire serenità alla cittadinanza e garantire giustizia - aggiunge -. Voglio esprimere la più sincera vicinanza e solidarietà al Presidente del gruppo proprietario dell'Hotel Limone Beach Andrea Sangiani e al suo direttore Marco Colombini per il danno subito. La nostra comunità si stringe a loro con un rinnovato spirito di solidarietà, consapevole della responsabilità comune di preservare l’immagine di una Castiadas accogliente e sicura", conclude il primo cittadino.