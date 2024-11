I vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti intorno alle 22:00 di ieri, 2 ottobre, in vicolo La Marmora, nel centro storico della città, in seguito all'incendio divampato in un'abitazione.

La squadra del Corpo nazionale, con il supporto della botte, ha spento le fiamme e verificato che all’interno della struttura (usata abitualmente da persone senza fissa dimora) non si trovasse nessuno.

La struttura è stata dichiarata inagibile per il cedimento di parte della soletta e per le condizioni igieniche sanitarie. Sul posto presenti i Carabinieri di Olbia, la Polizia di stato e il personale del 118. Non si segnalano feriti.