I funzionari delle autorità Dogane di Sassari, operanti presso la Sezione Operativa di Porto Torres insieme ai militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Porto Torres, hanno effettuato un controllo su un passeggero proveniente da Genova e appena sbarcato da una nave.

Il viaggiatore, cittadino svizzero, era in arrivo in Sardegna da Zurigo e trasportava 1.300 sigaretti senza il relativo contrassegno di Stato all'interno dei bagagli a bordo del veicolo. Il passeggero è stato così multato con una sanzione amministrativa pecuniaria di 5,00 euro per grammo di tabacco lavorato estero contrabbandato, fino a un massimo di 15 kg. La sanzione ammontava a 16.250,00 euro, con conseguente sequestro amministrativo dei sigaretti.

Il viaggiatore ha scelto di pagare 1/5 dell'importo totale, equivalente a 3.250 euro. Secondo il Decreto Ministeriale che regola le esenzioni fiscali per le merci importate da viaggiatori provenienti da Paesi terzi, è consentito l'importazione in franchigia di 100 sigaretti contenenti al massimo 3 g di tabacco ciascuno (o 50 sigari, o 200 sigarette, o 250 g di tabacco da fumare), a condizione che si tratti di importazioni non commerciali e che il valore complessivo delle merci trasportate nel bagaglio personale non superi i 300,00 euro per viaggiatore. Tale importo sale a 430,00 euro per i viaggiatori aerei e marittimi.