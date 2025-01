Durante l'ultimo fine settimana di gennaio e nei primi giorni di febbraio, sono previste piogge sparse, ma a partire da martedì prossimo si prevede un periodo di bel tempo in tutta Italia, come evidenziato da Antonio Sanò, il quale è il creatore del portale www.iLMeteo.it.

"In queste ore - afferma - stiamo subendo un attacco ciclonico di origine atlantica, il vortice è sceso nelle ultime 24 ore dal Nord della Francia fino al Mar di Sardegna: si prevedono altri fenomeni al Nord e su Toscana e Sardegna, sabato arriva invece un ciclone nordafricano che porterà maltempo da Nord a Sud. Per i prossimi giorni ci sarà bel tempo sul Nord Europa e brutto tempo sul Mediterraneo".

"Nelle prossime ore sono previste piogge in spostamento dalla Sardegna verso Toscana e Nord-Ovest con quota neve intorno ai 1000-1200 metri sulle Alpi - osserva Sanò - nel pomeriggio i fenomeni risulteranno intensi tra Toscana e Liguria e, a macchia di leopardo, raggiungeranno gran parte del Nord. Nel weekend il copione sarà simile poi sarà stravolto dal ciclone nordafricano tra Algeria e Tunisia: al mattino di sabato le piogge bagneranno ancora Nord e Toscana mentre, dal pomeriggio, tutto cambierà con il maltempo che si sposterà gradualmente verso Sardegna, Sicilia e Sud peninsulare, dove si fermerà fino a lunedì".

"Domenica sono previsti rovesci e temporali su tutto il Sud e su gran parte del Centro, escluse Toscana, Umbria e Marche: il ciclone - spiega Sanò - porterà un elevato carico di umidità dal Nord Africa e sabbia del deserto. Oltre a un'Europa capovolta, troveremo dunque anche un'Italia capovolta", con bel tempo a Nord e piogge a Sud. Lunedì sono previste altre piogge al Sud poi, da martedì, la formazione di un anticiclone su Germania, Danimarca e Mitteleuropa sarà in grado di proteggere anche il nostro Paese: il tempo sarà asciutto e più sereno.

Le previsioni di Arpas Sardegna

Previsioni per oggi, venerdì 31 gennaio: cielo generalmente nuvoloso con deboli precipitazioni in mattinata a esclusione del Nord-Est; temperature senza variazioni di rilievo; venti deboli variabili, calma nelle zone interne; mari mossi.

Previsioni per domani, sabato 1 febbraio: cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni localmente moderate e sparse sui settori meridionali e sud-orientali, isolate e deboli altrove, nella seconda parte della giornata; temperature minime stazionarie, massime in lieve diminuzione; venti deboli variabili, calma nelle zone interne, probabile componente orientale dalla serata; mari mossi, in aumento sui bacini settentrionali e meridionali in serata.

Tendenza per i giorni successivi: domenica è previsto cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse probabilmente localmente moderate sui settori orientali; venti deboli o localmente moderati orientali; temperature minime in lieve aumento e massime stazionarie; mari molto mossi.

Lunedì il cielo sarà generalmente nuvoloso con schiarite dal pomeriggio, venti in rotazione da nord nord-est, temperature minime stazionarie e massime in lieve aumento; moto ondoso in diminuzione.