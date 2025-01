Durante il 2024, quasi 220 milioni di passeggeri hanno viaggiato attraverso gli aeroporti italiani. Questo numero, precisamente 219.078.618, rappresenta un aumento dell'11,1% rispetto all'anno precedente, quando erano circa 197 milioni i passeggeri registrati.

Si tratta del più alto numero mai raggiunto in questo settore, che di solito mostra una costante crescita, eccezion fatta per eventi come la pandemia. Questi dati emergono dal rapporto annuale di Assaeroporti sul traffico aereo.

La maggioranza di questi passeggeri, pari a 146 milioni, ha optato per voli internazionali. Questo ripristina la distribuzione del traffico aerea ai livelli pre-Covid, con un terzo dei viaggiatori che scelgono rotte nazionali e due terzi orientati verso destinazioni internazionali.

Nel 2024, otto degli scali più trafficati d'Italia hanno superato i 10 milioni di passeggeri, con Roma Fiumicino in testa con quasi 50 milioni di viaggiatori. Milano Malpensa, Bergamo e gli altri scali seguono da vicino, contribuendo alla crescita complessiva del sistema aeroportuale nazionale.

I movimenti aerei hanno registrato una crescita significativa, raggiungendo 1,7 milioni di unità e superando i livelli del 2019.

Anche il trasporto merci ha segnato un record, con Milano Malpensa confermato come hub principale del Paese.