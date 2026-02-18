Tragedia a Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, dove un uomo di 51 anni è stato trovato morto, probabilmente a causa di un malore, e i suoi tre cani pitbull si sarebbero cibati del suo corpo dopo essere rimasti senza cibo e acqua per giorni.

Ad allertare i Carabinieri sono stati i parenti del 51enne, preoccupati per l'impossibilità di contattarlo. Giunti presso la sua abitazione, i militari hanno fatto la macabra scoperta.

L'uomo sarebbe deceduto per cause naturali, con i cani che, privi di provviste, avrebbero cercato di sopravvivere nutrendosi della salma del padrone. La procura di Perugia ha ordinato un esame autoptico per determinare le circostanze della morte e la sequenza degli eventi.