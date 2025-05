A Nuoro nasce la Fondazione per la Pubblica lettura “Sebastiano Satta”. La Giunta regionale, su proposta della presidente Alessandra Todde, di concerto con l’assessora della Pubblica istruzione, Ilaria Portas, ha dato il via libera alle bozze dell’Atto costitutivo e dello Statuto per la partecipazione della Regione come socio fondatore.

“La Fondazione raccoglie la preziosa eredità dello storico Consorzio per la Pubblica lettura Sebastiano Satta, che dal 1945 rappresenta un formidabile strumento di diffusione della cultura tra tutti i cittadini. Un esempio di collaborazione tra istituzioni che rendono un servizio prezioso alla collettività. Grazie alla fine del periodo commissariale con l’adozione di questa nuova veste gestionale, garantiremo all’ente la stabilità necessaria per proseguire nella sua missione”, afferma la presidente della Regione, Alessandra Todde.

La creazione della Fondazione sarà ora formalizzata con la sottoscrizione dell’Atto costitutivo davanti al notaio. Per poter procedere alla firma era necessaria la costituzione del Consiglio di amministrazione, che secondo statuto, è composto da un rappresentante della Regione (che assume la carica di presidente), il sindaco del Comune di Nuoro (quale membro di diritto), e dai rappresentanti della Provincia di Nuoro, dell’Università di Cagliari e dell’Università di Sassari. Attraverso la stessa delibera, la Giunta ha nominato Alessandra Corrias come rappresentante della Regione. Su indicazione dell’Università di Sassari è stato nominato Carmelino Meazza; su indicazione dell’Università di Cagliari, Efisio Ignazio Putzu, come membro di diritto entra il rappresentante del Comune di Nuoro, nella figura del commissario Giovanni Pirisi, mentre come la Provincia di Nuoro ha indicato Giancarlo Porcu.

Inoltre, il provvedimento licenziato dall’esecutivo prevede lo stanziamento immediato di 100mila euro in favore della costituenda Fondazione per la costituzione del fondo di dotazione. Per quanto riguarda il fondo di gestione, la Regione parteciperà attraverso il conferimento di un contributo per l’attività da definirsi annualmente con la legge di bilancio. Infine, concorrerà alla costituzione del fondo patrimoniale conferendo i beni e le risorse già appartenenti al Consorzio.