La notte scorsa si è scatenato il panico a Ferrara a causa di un incendio che ha coinvolto la "Torre B" del grattacielo di via Felisatti, costringendo circa 200 persone a essere evacuate dai Vigili del Fuoco.

Come riporta tg com 24, l'origine del fuoco sarebbe stata individuata nel vano contatori dell'edificio, provocando il fumo che ha portato all'intossicazione di 17 persone, che sono state trasportate in ospedale a Cona. Fortunatamente, nessuna di esse si trova in gravi condizioni di salute.



Grazie al tempestivo intervento di 9 squadre dei Vigili del Fuoco di Ferrara, supportate da unità provenienti da Rovigo e Ravenna, è stato possibile mettere in salvo circa 100 persone bloccate ai piani alti dell'edificio composto da 80 appartamenti.



Le forze dell'ordine e il personale del servizio medico di emergenza 118 sono intervenuti sul luogo dell'incidente per gestire l'emergenza e fornire assistenza ai residenti evacuati.