Due dirigenti medici per la Cardiologia e una nuova dottoressa destinata a rinforzare la Medicina Trasfusionale, tutti assunti a tempo indeterminato con delibere numero 64 e 65 pubblicate nell’albo pretorio.

Ancora: una maxi-selezione bandita da ARES Sardegna per reclutare medici, da destinare all’ASL di Nuoro, nelle più disparate specialità, con scadenza il 7 febbraio. E poi altri quattro infermieri assunti dalla graduatoria ARES, che si aggiungono agli undici appena arrivati con deliberazione del direttore generale ASL datata 9 gennaio 2025.

Il 2025 inizia in modo promettente per l'ASL 3 di Nuoro, che si sta concentrando sul potenziamento del personale medico e delle risorse umane, con l'obiettivo ambizioso di coprire un numero sempre maggiore di posti vacanti e rendere la sanità pubblica nel territorio di Nuoro sempre più attraente per attirare nuove competenze e professionalità.

Potenziamento del personale medico e infermieristico

"Le recenti acquisizioni e la selezione recentemente pubblicata da ARES, su cui confidiamo molto – spiega il Direttore Generale Paolo Cannas – ci consentono di dare ossigeno ad alcune delle branche in maggiore sofferenza. In alcuni casi andremo a potenziare reparti e servizi che da tempo attendevano rinforzi, mentre le ultime assunzioni di infermieri ci consentono di mettere al sicuro quest’area del comparto per noi strategica e centrale nella riorganizzazione in atto, fondata sul concetto di medicina di prossimità, con la presa in carico dei pazienti a domicilio e i reparti territoriali di lungo degenza o ospedali di comunità".

La selezione di dirigenti medici per l’ASL di Nuoro, che include quasi tutte le discipline, scadrà il prossimo 7 febbraio, ed è consultabile nell’Albo Pretorio/Bandi di concorso e selezione del sito ARES Sardegna.

"Siamo fiduciosi – prosegue Cannas – sul fatto che diversi medici coglieranno l’occasione per investire nella loro carriera professionale in un territorio forse periferico, ma che, anche da un punto di vista 'sanitario', ha una storia importante alle spalle, e che sta riconquistando attrattività anche per i giovani".

Medici specializzandi per potenziare i reparti

Decine di delibere sono state pubblicate dalla ASL di Nuoro negli ultimi due anni per l'assegnazione di incarichi a medici specializzandi che hanno scelto l'Ospedale San Francesco per completare la loro formazione. Gli ultimi a essere destinati alla Struttura Complessa Emergenza Urgenza – OBI del Presidio Ospedaliero “San Francesco” sono tre provenienti dalla Scuola di specializzazione in Medicina d’emergenza/urgenza, uno dalla Scuola di Chirurgia generale e quattro dalla Scuola di Chirurgia Vascolare. Inoltre, un altro giovane medico di Nuoro ha accettato di lavorare nell'Endoscopia digestiva, mentre a partire dal 1 marzo entrerà in servizio una nuova dottoressa specializzata in Ortopedia per supportare l'equipe guidata dal dottor Alessio Atzori, impegnata in importanti interventi chirurgici.