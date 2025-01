Una targa commemorativa dedicata a Francesca Deidda, la donna di 42 anni uccisa a martellate lo scorso 10 maggio a San Sperate per il cui omicidio è accusato il marito Igor Sollai, attualmente in carcere, e il cui corpo è stato ritrovato il 18 luglio in un borsone tra Sinnai e San Vito, vicino alla vecchia statale 125.

La targa è stata svelata oggi a Elmas, posizionata sotto un albero di magnolia e la cerimonia si è svolta in piazza Gelsi, parte del progetto Sa Mariga de S'Aggiuru contro la violenza sulle donne promosso dal Comune di Domusnovas e che coinvolge 15 comuni, a pochi passi dall'abitazione in cui Francesca Deidda ha trascorso la sua vita.

Presente anche il fratello di Francesca, Andrea Deidda e il legale che lo rappresenta, Gianfranco Piscitelli. "Sono stati mesi difficili - ha detto alla stampa Andrea - adesso spero che ci sia giustizia per mia sorella". Presente alla cerimonia anche la sindaca di Elmas Maria Laura Orrù.