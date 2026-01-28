Il Museo Archeologico di Villanovaforru offre ai giovani under 35, residenti nel Medio Campidano e nella Marmilla, l’opportunità di promuovere la propria passione per l’arte partecipando a una mostra interamente dedicata a loro, in programma nella prossima primavera.

Da oltre quarant’anni, il Parco e Museo Genna Maria rappresenta una delle realtà culturali più rilevanti della Sardegna. Oltre alla gestione dei siti archeologici, il Museo promuove e ospita numerose iniziative culturali, tra cui mostre ed esposizioni.

L’iniziativa “MettiTi in Mostra” nasce con l’obiettivo di dare visibilità ai giovani talenti del territorio, che spesso incontrano difficoltà nel farsi conoscere e valorizzare, anche a livello locale. La mostra accoglierà una pluralità di linguaggi artistici: non solo pittura, scultura e ceramica, ma anche grafica, fotografia, street art, fumetto e moda.

Il progetto prevede inoltre il coinvolgimento di musicisti e scrittori di poesia e racconto, che saranno protagonisti durante la serata inaugurale, rendendo l’evento un momento di incontro e contaminazione tra diverse forme espressive.

La mostra sarà curata e presentata da uno storico e critico d’arte e verrà inaugurata con un evento dedicato. Il vernissage rappresenterà un’ulteriore occasione di aggregazione e condivisione, aperta al pubblico.

Per partecipare, gli interessati dovranno inviare entro il 28 febbraio 2026 una email all’indirizzo museo@comune.villanovaforru.ca.it, allegando alcune immagini delle proprie creazioni.

I candidati saranno successivamente selezionati e contattati dallo staff del Museo.

Informazioni. Telefono 070 930 0050 - 333 990 5833 (solo WhatsApp)