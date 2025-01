Nel corso della scorsa notte, i Carabinieri della Stazione di Gonnosfanadiga hanno effettuato controlli mirati per contrastare il consumo di droghe illecite sul territorio.

Durante l'operazione, tre giovani di Guspini sono stati segnalati alla Prefettura di Cagliari per possesso personale di sostanze stupefacenti. I tre ragazzi, tutti diciottenni e residenti nella stessa città, sono stati sorpresi mentre consumavano marijuana ai tavolini esterni di un bar, non aperto al pubblico in quel momento.

I militari hanno proceduto con una perquisizione personale che ha portato al ritrovamento di 3 grammi di marijuana in possesso di uno dei giovani. Inoltre, è stato trovato un ulteriore grammo della stessa sostanza vicino al tavolino, contenuto in un involucro. L'intero quantitativo di droga è stato sequestrato amministrativamente e sarà consegnato all'Agenzia delle Dogane di Cagliari per le procedure necessarie.

La Stazione dei Carabinieri di Gonnosfanadiga ha informato l'Autorità Amministrativa competente e sta continuando con gli accertamenti. Questa azione rientra in un piano di monitoraggio costante per prevenire l'uso di sostanze illecite, in particolare tra i giovani.