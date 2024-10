Lo spettacolo in Sardegna perde uno dei suoi protagonisti: Ale Massesi, noto dj, imprenditore e organizzatore di eventi, ha perso la vita in un giorno di pioggia, contro un destino avverso che gli è stato fatale, come lo schianto che ha posto fine ai suoi sogni.



Era molto conosciuto nel Sarrabus e in Ogliastra, territori d’appartenenza soprattutto affettiva, ma anche nel resto dell’isola e oltre i confini dell’isola che da tempo varcava per animare locali di prestigio, luoghi in cui la musica e le sue grandi passioni trovavano un professionista attento e apprezzato.

La tragedia è avvenuta questa mattina lungo la strada provinciale 38 all'altezza di Castiadas, nel sud Sardegna.

A causa di un terribile incidente stradale hanno perso la vita Ale Massesi, di 38 anni, e Ambra Utzeri, 31 anni di Villasimius.

La giovane donna era sposata e mamma di tre bambini.

Le cause della tragedia non sono ancora chiare, i carabinieri della Compagnia di san Vito stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica.

La Grande Punto condotta dalla giovane donna e il furgone Renault con alla guida l'operatore turistico si sono scontrate frontalmente all'altezza del chilometro 8.

A causa del violento impatto i due sono morti sul colpo, ferito anche il conducente di una Opel, finita fuori strada per evitare l'incidente.