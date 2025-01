L'Anticiclone delle Azzorre si estende fino in Norvegia, portando il freddo in Italia. Secondo le previsioni meteorologiche di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, da sabato le temperature inizieranno a scendere e in tre giorni è atteso un brusco calo termico. "Nelle prossime ore le temperature rimarranno stabili o leggermente superiori alla media stagionale. Il cambiamento avverrà a partire da sabato", spiega Sanò. "Assisteremo al primo impulso di aria fredda con precipitazioni che attraverseranno le Alpi e arriveranno sia dalla Porta del Rodano che dalla Porta della Bora. L'incontro tra l'aria fredda e quella calda genererà piogge intense dalla Sardegna verso il Lazio, la Campania e le altre regioni centrali; nel corso del sabato il maltempo raggiungerà anche il resto del Sud. Si svilupperà un ciclone sul Tirreno meridionale alimentato da aria artica." "La giornata in cui ci aspettiamo il calo termico più significativo sarà domenica", continua Sanò. "Previsti abbassamenti fino a 10°C al Centro-Sud, con maltempo intenso e possibili nevicate fino a quote basse o quasi a livello del mare. I valori minimi più bassi verranno registrati tra lunedì e martedì, con temperature che potranno scendere fino a -5°C anche nelle principali città; al contempo, le piogge al Sud proseguiranno fino a martedì con rovesci e temporali che potrebbero causare alluvioni."

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per oggi, venerdì 10 gennaio: cielo generalmente poco nuvoloso per la presenza di nubi alte. Aumento della copertura nuvolosa a partire dal settore settentrionale nella seconda parte della giornata, temperature minime in lieve calo sul settore occidentale e pressoché stazionarie altrove, massime in leggero calo, venti deboli o moderati dai quadranti occidentali in rinforzo nelle ore centrali della giornata, forti sino a burrasca forte sulla Gallura, sulle coste settentrionali e sui crinali principali, mari prevalentemente molto mossi, localmente agitati sul settore settentrionale.

Previsioni per domani, sabato 11 gennaio: cielo molto nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati localmente moderati, temperature minime in lieve aumento, massime stazionarie o in leggero calo, venti deboli o moderati dai quadranti occidentali tendenti al rinforzo e a disporsi da quelli settentrionali dalla nottata, mari mossi o molto mossi.

Tendenza per i giorni successivi: le giornata di domenica e lunedì saranno caratterizzate da cielo nuvoloso e non si escludono precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli principalmente sul settore orientale. Le temperature tenderanno a una moderata diminuzione in entrambi i valori. I venti soffieranno prevalentemente moderati dai quadranti settentrionali, da forti sino a burrasca sulle coste esposte. I mari saranno molto mossi o agitati.