Adesivi sugli start locker e istruzioni per il sabotaggio fai-da-te insieme al cappello di Robin Hood. Nuova azione contro i B&B della "banda Robin Hood" che ha agito in tutta Italia durante la scorsa notte. Manifesti con scritte come "La casa è un diritto, non una gallina dalle uova d'oro" sono stati posti in diversi quartieri, da Nord a Sud.

In città come Torino, Bologna, Reggio Emilia, Roma, Napoli, Catania e Palermo, molti individui hanno risposto all'appello degli attivisti, sabotando un modello turistico definito come causa di disuguaglianze, mancanza di diritti e favoreggiamento della speculazione.

Secondo i membri dei Robin Hood, "Non è una questione di sicurezza. Non è una questione di decoro. La casa è un diritto, non una gallina dalle uova d'oro", si legge sui manifesti affissi nei vari quartieri. Da Nord a Sud. A Torino, Bologna, Reggio Emilia, Roma, Napoli, Catania e Palermo, molti hanno "risposto" alla chiamata degli attivisti, sabotando un modello turistico "che alimenta le disug

"L'emergenza casa è nazionale, e necessita soluzioni messe in campo dal governo. Gli effetti negativi del turismo non sono che una diramazione di un sistema che non garantisce il diritto alla casa ai suoi cittadini. Ministra Santanché saboteremo il vostro turismo fino a che non ci saranno risposte concrete al disagio che questo settore causa", si legge nel comunicato. E nella Capitale, dov'è anche apparso uno striscione al Centro di Roma, con la scritta "stop affitti brevi-Santanchè vogliamo risposte", gli attivisti hanno denunciato la situazione in città con l'Anno Santo.

"A Roma il Giubileo è iniziato, e una celebrazione che dovrebbe alleviare le disuguaglianze, redistribuire le ricchezze e condonare i debiti, non è altro che un catalizzatore dell'avidità dei proprietari immobiliari che sfruttano i flussi turistici per appesantirsi le tasche. Robin Hood non è interessato a prendere da quelle tasche, ma è intenzionato a interferire con questo meccanismo di ingiustizia. Serve una vera moratoria agli sfratti", precisano gli attivisti.