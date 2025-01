Durante un'operazione di controllo del territorio organizzata dal Comando Provinciale per contrastare la vendita di prodotti non sicuri, i finanzieri del Gruppo Sassari hanno ispezionato diverse attività commerciali nel capoluogo, scoprendo che circa 2.000 prodotti cosmetici di marchi nazionali e internazionali, dannosi per la salute, erano destinati alla vendita.

I prodotti individuati includevano una vasta gamma di articoli per l'uso quotidiano come creme, emulsioni, lozioni, gel, oli per la pelle, saponi, deodoranti, profumi, bagnoschiuma, shampoo e salviette profumate per neonati. Questi articoli contenevano una sostanza chiamata Buthylphenyl Methylpropional, nota anche come "Lilial", classificata come sostanza CMR (cancerogena, mutagena e tossica per la riproduzione) e pertanto vietata nei cosmetici.

I prodotti sono stati messi sotto sequestro probatorio e i responsabili delle attività commerciali sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Sassari per il presunto reato di vendita di prodotti cosmetici dannosi per la salute umana nelle normali condizioni d'uso o ragionevolmente prevedibili. Il procedimento penale è ancora in fase di indagini preliminari e la responsabilità effettiva degli indagati sarà valutata durante il processo successivo, con la possibilità di ulteriori sviluppi investigativi a loro favore.

La Guardia di Finanza continua senza sosta le attività di prevenzione e repressione per contrastare la vendita di prodotti non sicuri, garantendo la tutela della salute e della sicurezza dei consumatori, in particolare delle fasce più vulnerabili.