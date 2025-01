Il primo venerdì nero del 2025, con scioperi nel settore dei trasporti e nella scuola, sta creando disagi in tutta Italia.

Confail Fasa ha indetto uno sciopero nazionale di 4 ore con modalità diverse da città a città per quanto riguarda il settore del trasporto pubblico locale, per evidenziare la "difficile situazione economica e contrattuale" che affligge numerosi professionisti del settore. Il sindacato ha espresso preoccupazione per i "salari insufficienti e non allineati alla crescita dei costi della vita", sottolineando che i contratti collettivi nazionali non riescono a tutelare adeguatamente i diritti dei lavoratori. Inoltre, si è fatto notare come gli orari e i carichi di lavoro eccessivi stiano compromettendo l'equilibrio tra la sfera privata e quella professionale.

I dipendenti del Cub trasporti di Rfi, responsabili della manutenzione ferroviaria, hanno iniziato uno sciopero di 24 ore ieri sera alle 21, mentre oggi si uniscono ai ferrovieri dei Cobas lavoro privato e ad altri sindacati del settore. Anche il trasporto aereo non è immune dalle proteste, con lavoratori in sciopero a Milano, Venezia e Pisa, causando disagi per i passeggeri.

Inoltre, nella scuola, la Confederazione sindacale lavoratori europei autonomi ha proclamato uno sciopero per l'intera giornata coinvolgendo il personale Ata ed educativo delle scuole comunali.

La società RimborsoAlVolo offre assistenza ai passeggeri colpiti dai ritardi e dalle cancellazioni dovuti agli scioperi nel settore aereo. Aeroporti come Milano Linate, Milano Malpensa, Venezia e Pisa sono interessati dai disagi causati dagli scioperi, con possibili ritardi che potrebbero coinvolgere anche voli non direttamente interessati dalle cancellazioni. Durante gli scioperi aerei, verranno rispettate fasce di garanzia per garantire il funzionamento di alcuni voli essenziali.