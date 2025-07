Giornata di intenso lavoro per il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, impegnato su più fronti in Sardegna per contrastare gli incendi. Su tutti preoccupano quelli divampati nei territori di Villacidro e Bolotana. In entrambi i casi sono stati impiegati mezzi aerei e personale specializzato per contenere i roghi e avviare le operazioni di bonifica.

A Villacidro, le fiamme hanno interessato la zona di Cabriolo, dove si è reso necessario l'intervento di un elicottero partito dalla base operativa di Villasalto. Il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della pattuglia forestale di Sanluri sta coordinando le attività a terra, con particolare attenzione a eventuali riaccensioni, già segnalate nel corso della mattinata.

Contemporaneamente, un secondo incendio è stato segnalato in agro del Comune di Bolotana, nei pressi della stazione. Anche in questo caso è stato mobilitato un elicottero, decollato dalla base forestale di Anela, mentre le operazioni a terra sono dirette dal D.O.S. della pattuglia locale del Corpo forestale.

Entrambi gli interventi proseguiranno fino al completo spegnimento e alla messa in sicurezza delle aree colpite. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nel comunicato ufficiale delle 18:30, che fornirà maggiori dettagli sull’estensione dei roghi e sugli esiti delle operazioni.