L'Italia è attualmente sotto il dominio dell'alta pressione, portando con sé temperature che raggiungono i 20 gradi, con un clima mite rappresenta un primo assaggio di primavera, come evidenziato da Lorenzo Tedici, meteorologo capo di iLMeteo.it.

"Le perturbazioni atlantiche in arrivo da ovest - afferma - sbattono letteralmente contro l'anticiclone deviando la loro traiettoria". Nonostante l'alta pressione, non ci saranno cieli tersi da ammirare: previste fitte nebbie sulla Pianura Padana e sulle coste del Centro-Nord adriatico, che limiteranno la visibilità e renderanno grigi i cieli mattutini. Le regioni centrali saranno invece interessate da nubi di origine marittima nelle prossime ore.

Da domani il cielo sarà più limpido, seppur a tratti offuscato dalla "sabbia del deserto" mentre venerdì e per il weekend è in arrivo qualche piovasco nordafricano su Sardegna, Sicilia e Appennino Meridionale.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA



Previsioni per la serata di oggi, mercoledì 4 marzo

Cielo molto nuvoloso sui settori orientali e meridionali dove non si escludono isolati piovaschi. Cielo nuvoloso altrove.

Venti: deboli o moderati da Est Sud-Est, con locali rinforzi sino a forti sulle coste sud-occidentali e su quelle settentrionali.

Mari: mossi o molto mossi.

Previsioni per la giornata di domani, giovedì 5 marzo

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli nella seconda parte della giornata principalmente sui settori settentrionali.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve calo.

Venti: deboli o moderati da Est Sud-Est, con locali rinforzi sino a forti sulle coste sud-occidentali e su quelle settentrionali.

Mari: mossi o molto mossi.

Previsioni per la giornata di venerdì 6 marzo

Cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli o localmente moderati.

Temperature: minime senza variazioni di rilievo, massime da lieve a moderata diminuzione.

Venti: deboli o moderati dai quadranti orientali.

Mari: mossi o molto mossi con moto ondoso in attenuazione in serata.

Tendenza per i giorni successivi

La giornata di sabato sarà caratterizzata da cielo generalmente nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio, con cumulati deboli. Attenuazione dei fenomeni nel corso della giornata seguente. Le temperature minime tenderanno ad una diminuzione, mentre le massime ad un aumento. I venti soffieranno deboli dai quadranti orientali. Mari saranno mossi, localmente molto mossi nella prima parte della giornata di sabato.