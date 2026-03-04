Il concorso per l'ammissione di 983 allievi marescialli al 98° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza per l'anno accademico 2026/2027 è stato ufficialmente annunciato.

I posti disponibili sono suddivisi in due categorie: 923 posti per il contingente ordinario e 60 posti per il contingente di mare, con varie specializzazioni tra cui "nocchiere abilitato al comando", "nocchiere", "tecnico macchine" e "tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta".Il concorso è aperto ai cittadini italiani, anche già in servizio militare, che abbiano compiuto almeno 17 anni e non superato i 26 anni entro il termine per la presentazione delle domande, fissato entro le ore 12:00 del 23 marzo 2026. Le domande devono essere inviate esclusivamente online tramite il portale https://concorsi.gdf.gov.it seguendo le istruzioni fornite dal sistema automatizzato.Per autenticarsi durante la procedura di candidatura, i concorrenti devono utilizzare il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o il Sistema di identificazione digitale "Entra con CIE" con l'impiego della carta di identità elettronica (CIE) rilasciata dal Comune di residenza.Una volta registrati sul portale, i candidati possono compilare il modulo di domanda di partecipazione nella propria area riservata e inviarlo seguendo le istruzioni automatiche fornite. Ulteriori dettagli sul concorso e sui suoi esiti sono disponibili sul portale https://concorsi.gdf.gov.it e sull'APP Mobile "GdF Concorsi", scaricabile da Google Play e App Store o tramite scansione del QR code presente sul sito ufficiale.