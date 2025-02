"Noi innamorati della natura": è il titolo dell'iniziativa che ha coinvolto i bambini della scuola primaria "Sacro Cuore" di Alghero lo scorso 14 febbraio.

In occasione di San Valentino, più di 200 alunni hanno manifestato il loro amore per la natura e, in particolare, per il sistema dunale di Maria Pia. Grazie alla collaborazione con l'Assessorato all'Ambiente del Comune di Alghero e il Comando dei Barracelli, guidati dal comandante Riccardo Paddeu, i bambini hanno partecipato a un'azione collettiva. Con il supporto della Società Botanica Italiana e dei ricercatori dell'Università di Sassari, i giovani hanno piantato nuove specie vegetali, fornite gratuitamente dall'Agenzia regionale FORESTAS, per ripristinare le aree dunali più danneggiate dall'attività umana.

Questo progetto non solo mira a migliorare la salute delle dune, ma anche a sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza della tutela ambientale. L'iniziativa della scuola Sacro Cuore si inserisce in un percorso educativo incentrato sull'educazione alla sostenibilità e sulla formazione di cittadini attivi e responsabili.

L'impegno educativo è stato reso possibile grazie al sostegno della Direzione Generale del Corpo Forestale di Sassari e dell'Assessorato all'Ambiente del Comune di Alghero, insieme ai Carabinieri Forestali di Sassari.