L'Amatori Rugby Alghero ha consolidato la propria imbattibilità in casa con una convincente vittoria per 36-17 sull'Unione Rugby Monferrato. La squadra sarda ha dimostrato lucidità e determinazione, conquistando altri 5 punti in classifica e confermando il suo percorso stagionale positivo.

Nonostante un inizio aggressivo degli ospiti che si sono portati in vantaggio per 0-10 nei primi minuti, l'Alghero ha saputo reagire prontamente. Il pacchetto di mischia ha iniziato a guadagnare terreno, mettendo sotto pressione la difesa avversaria. Con Fierro e Armani che hanno segnato due mete decisive, trasformate da Perello, la squadra ha ribaltato il punteggio a proprio favore sul 22-10 alla fine del primo tempo. Nella ripresa, l'Alghero ha continuato a dominare il gioco con Perello che ha esteso il vantaggio a 29-10.

I padroni di casa hanno gestito con sicurezza gli ultimi venti minuti, conquistando anche il punto di bonus offensivo con un'altra meta di Perello che ha fissato il risultato finale sul 36-17. Perello, autore di una prestazione eccezionale con due mete, quattro trasformazioni e un piazzato, è stato nominato man of the match.

Alla fine della partita, l'allenatore Marco Anversa ha elogiato il lavoro della squadra e la sua determinazione nell'ottenere una vittoria così importante, "Non è stata la miglior gara che abbiamo giocato quest'anno, ma una grande squadra la si vede anche quando qualcosa non va per il verso giusto e riesce comunque a vincere e fare 5 punti. Abbiamo dimostrato ancora di essere una grandissima squadra, era importante vincere. Torniamo a lavorare martedì perché poi ci aspetta una grande trasferta a Milano il 2 marzo contro l'Union Rugby."