Ripetuti casi di violenza e molestie nei confronti della sua ex compagna hanno portato la vittima, una 48enne residente a Maracalagonis, a denunciare, presso la Stazione Carabinieri di Maracalagonis, un 50enne residente a Cagliari lo scorso gennaio.

Secondo quanto riferito dalla vittima, l'uomo avrebbe iniziato ad assumere atteggiamenti ossessivi e violenti nei suoi confronti a partire dall'ottobre 2024, minacciandola, aggredendola e cercando costantemente di controllarla, causandole ansia e paura per la propria sicurezza. In seguito alla denuncia, è stata immediatamente attivata la procedura prevista dal "Codice Rosso" per proteggere le vittime di violenza di genere, consentendo così di avviare le necessarie indagini.

Sulla base delle prove raccolte, l'Autorità Giudiziaria ha emesso una misura cautelare eseguita oggi dai Carabinieri della Stazione di Sant'Avendrace per prevenire ulteriori atti di violenza e garantire la sicurezza della vittima.

L'uomo è stato soggetto al divieto di avvicinamento con monitoraggio elettronico e dovrà rispettare scrupolosamente le prescrizioni imposte, mentre i militari hanno informato l'Autorità Giudiziaria dell'esecuzione della misura e proseguono con le indagini.