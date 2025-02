La giovane lottatrice di Sassari, Denise Piroddu, ha conquistato la medaglia d'argento ai Campionati Italiani Assoluti di Lotta Libera che si sono svolti ieri a Ostia.

Allenata dal padre presso la Piroddu Extreme ASD, Denise ha mostrato tutto il suo impegno e la sua passione per lo sport. Dopo due vittorie convincenti contro avversarie di alto livello, ha affrontato in finale la temibile Aurora Russo del Gruppo Sportivo Esercito. Nonostante la sconfitta, il secondo posto è un importante riconoscimento per Denise, che premia il suo costante impegno e dedizione.

La lottatrice ha ringraziato la sua famiglia e il suo team sui social media, sottolineando l'importanza del supporto ricevuto dagli allenatori e dai compagni di squadra. “Ogni passo di questo percorso è stato possibile grazie al supporto del mio allenatore, mio padre, e di tutti coloro che credono in me”, ha commentato Denise.

Denise è un punto di riferimento nella comunità sportiva di Sassari, dove ispira molte ragazze che aspirano a una carriera nella lotta. La sua dedizione e il suo talento non passano inosservati, confermando la sua promettente carriera come atleta e la sua passione per lo sport. Sassari è orgogliosa di te, Denise, e non vediamo l'ora di vedere cosa riserverà il tuo futuro.