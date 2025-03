Sei studenti dell'Istituto Attilio Deffenu voleranno a Palermo il prossimo 18 maggio per partecipare alla finale nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo. L'istituto olbiese ha recentemente ospitato la finale regionale come scuola polo per le categorie S4 (prime superiori), S5 (seconde) ed S6 (terze). "A portare avanti il progetto è stata la docente di matematica Sara Santandrea", sottolinea la scuola.

Circa seicento alunni hanno partecipato alle selezioni iniziate a ottobre, con i migliori quindici per categoria qualificati alla finale d'istituto. "I primi cinque hanno poi affrontato la finale regionale insieme agli studenti del Ciusa di Nuoro", spiegano dall'istituto.

Tra i vincitori spiccano Alessandro Fiore (S4) e Lei Changhao (S6) del Deffenu, mentre Jacopo Caboni ha primeggiato tra le seconde (S5). "Il 18 maggio ci confronteremo con mille studenti da tutta Italia, con la speranza di un buon piazzamento", affermano con entusiasmo i finalisti.