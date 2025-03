Tre perturbazioni si susseguiranno nei prossimi quattro giorni, portando con sé abbondanti piogge in quella che è considerata la fase più piovosa dell'inverno. Attualmente, la prima perturbazione è già attiva su gran parte dell’Italia, tra cui la Sardegna, mentre la seconda e la terza sono previste rispettivamente per venerdì e sabato. Secondo le previsioni del meteorologo Lorenzo Tedici de 'iLMeteo.it', tutte e tre le perturbazioni hanno la stessa origine: una vasta area di bassa pressione bloccata tra Spagna e Francia.

"Vivremo un mercoledì difficile - spiega - con tantissima pioggia in Liguria, dal nord-Ovest verso il nord-Est, dalla Toscana fino alla Calabria con temporali e locali grandinate, tanta neve sulle Alpi oltre i 1400 metri, venti forti di Libeccio e temperature in calo".

Dopo una breve tregua domani, con qualche schiarita soprattutto al nord, sul versante adriatico e nel sud più estremo, venerdì si prevede l'arrivo di una seconda perturbazione che porterà abbondanti piogge nel centro-nord e nevicate sulle Alpi. Tuttavia, ci saranno due importanti differenze rispetto al passato: non ci sarà pioggia al sud, dove le temperature raggiungeranno i 30 gradi e oltre in Sicilia, ma ci sarà un aumento dei venti. La terza e ultima perturbazione è attesa per sabato, portando maltempo intenso al nord e in Toscana; la linea delle precipitazioni si sposterà ancora più a nord rispetto ai giorni precedenti, mentre il maltempo eviterà il meridione e una parte del centro.

Le previsioni di Arpas Sardegna

Previsioni per la serata di oggi, mercoledì 12 marzo: cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio, con cumulati deboli, localmente moderati sui settori occidentali; venti deboli o moderati da ovest sud-ovest con rinforzi sino a forte sulle coste meridionali in serata; mari: molto mossi i bacini occidentali, mossi altrove.

Previsioni per domani, giovedì 13 marzo: cielo generalmente nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio temporale, con cumulati deboli, localmente moderati sui settori meridionali, nella seconda parte della giornata; temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime in aumento; venti deboli o moderati da sud-ovest con rinforzi a forte sulle coste occidentali dalla serata;

mari: molto mossi i bacini occidentali, mossi altrove.

Previsioni per venerdì 14 marzo: cielo generalmente nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio temporale, con cumulati deboli, localmente moderati sui settori meridionali, nella prima parte della giornata; temperature stazionarie o in lieve aumento; venti deboli o moderati da ovest sud-ovest con rinforzi a forte sulle coste settentrionali nella prima parte della giornata; mari: molto mossi sul settore occidentale, mossi altrove.

Tendenza per i giorni successivi: le giornate di sabato e domenica saranno caratterizzate da nuvolosità variabile con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli sui settori occidentali. Le temperature saranno in diminuzione, probabilmente sensibile domenica. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali. I mari saranno mossi o molto mossi.