Di fronte a una cornice di pubblico che raramente si vede ad Asseminello (521 persone paganti), il Cagliari Primavera di mister Fabio Pisacane batte 2-0 la Juventus nella semifinale di Coppa Italia e si qualifica per la finale contro il Milan che si giocherà il prossimo 9 aprile.

Di Vinciguerra e Bolzan, i due attaccanti rossoblu, i gol che valgono la qualificazione. Partita che nel primo tempo ha visto soprattutto la Juventus padrona del campo, pur senza creare grossi grattacapi alla porta di Iliev. Nella ripresa, invece, il Cagliari è sceso in campo molto più determinato e ha trovato appunto le reti della vittoria, la prima su un bel destro all'incrocio di Vinciguerra e la seconda su rigore di Bolzan (nell'occasione la Juve è rimasta in dieci per l'espulsione di Martinez).

Una bella soddisfazione per il club rossoblù e per tutto il settore giovanile sardo che ora andrà a giocarsi un trofeo nella finale contro il Milan.