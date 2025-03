Blitz della Guardia di Finanza a Nuoro: arrestato un agente assicurativo di 38 anni, accusato di una serie di reati tra cui truffa aggravata e vessatoria, estorsione, sostituzione di persona e indebito utilizzo di mezzi di pagamento. Questa mattina i militari hanno eseguito l'ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari nei suoi confronti.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe messo in atto numerosi raggiri per ottenere illecitamente denaro da anziani, conoscenti e perfino amici, per un totale stimato di circa 100.000 euro. Il modus operandi prevedeva, in un primo momento, l’avvicinamento delle vittime con la proposta di sottoscrivere polizze assicurative. Tuttavia, i contratti non venivano mai inviati alla compagnia e le somme versate finivano direttamente nelle mani del broker.

In altri casi, il truffatore approfittava delle fragilità delle vittime, simulando telefonicamente di essere il "Comandante della Guardia di Finanza", il "Vice-Prefetto" o un "funzionario dell’Agenzia delle Entrate". Con il tono di voce alterato e l’utenza oscurata, intimava il pagamento di somme per evitare presunte conseguenze legali. "Se non paghi subito le cartelle ci sarà la denuncia all’Agenzia delle Entrate" e "Rischi di subire un’ispezione se non paghi" sono solo alcune delle minacce utilizzate per convincere le vittime a cedere denaro.

Oltre agli arresti domiciliari, il Giudice ha disposto per l’uomo il divieto di esercitare attività nel settore finanziario e assicurativo per 12 mesi. Durante la perquisizione domiciliare, sono stati trovati circa 70 grammi di sostanze stupefacenti, tra cocaina, morfina e anfetamina, motivo per cui l’uomo è stato denunciato anche per detenzione ai fini di spaccio.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e l’eventuale colpevolezza dovrà essere accertata in sede di processo.