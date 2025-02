Il mondo piange la scomparsa dell'Aga Khan, un'icona spirituale, filantropica e una delle figure più influenti della nostra epoca. È lui ad aver creato in Sardegna la Costa Smeralda.

Conosciuto per la passione per i cavalli da corsa, l'Aga Khan era il carismatico capo spirituale di milioni di membri della comunità ismailita, spesso considerato discendente diretto del profeta Maometto.

Erede del titolo fin dall'età di 20 anni, ha guidato la sua comunità con il titolo di "il portatore di vita", guadagnandosi rispetto per le sue opere di beneficenza in tutto il mondo. La sua recente scomparsa a Lisbona, all'età di 88 anni, ha lasciato un vuoto nel cuore dei suoi seguaci.

L'annuncio della sua morte è stato fatto dall'Aga Khan Development Network, che ha dichiarato: "Sua Altezza il principe Karim Al-Hussaini, Aga Khan IV, 49° imam ereditario dei musulmani sciiti ismailiti e discendente diretto del profeta Maometto, è morto pacificamente circondato dalla sua famiglia".

Il principe Karim Aga Khan ha lasciato un'eredità indelebile come fondatore e presidente dell'Aga Khan Development Network, che continuerà sotto la guida del suo successore designato. L'organizzazione si impegna a proseguire il lavoro per migliorare la vita delle persone in tutto il mondo, indipendentemente dalle differenze religiose o culturali.

Nato in Svizzera da una famiglia che fuggì dalla Persia due secoli fa, l'Aga Khan ha trascorso gran parte della sua vita in Francia, pur mantenendo la cittadinanza britannica. La sua prima moglie, la modella Sally Croker-Poole, gli ha dato due figli e una figlia. Il figlio minore, il Principe Rahim, è considerato il suo successore ufficiale, portando avanti il suo straordinario lavoro e il suo impegno per il bene dell'umanità.