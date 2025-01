“Michael è ancora scomparso e la mia vita è distrutta”. Si apre così il post scritto da Cristina Pittalis, la madre di Michael Frison, il 25enne scomparso lo scorso 13 luglio da Valdicorru, tra Luras e Luogosanto.

“Non ho pubblicato nulla per un po’ perché sto male e a volte non riesco proprio a gestire il dolore. Mi manca terribilmente e a volte non so come andare avanti. Devo prendermi cura del mio piccolo, anche lui profondamente traumatizzato dalla perdita del fratello e dall'incertezza su cosa sia successo a Michael. Siamo distrutti dal dolore” scrive la donna nel post. A corredo anche la foto assieme ai due figli.

“Voglio ringraziare ancora una volta tutti per il vostro supporto. Continuate a condividere, a cercare Michael e a segnalare qualsiasi possibile avvistamento a me o alle autorità” scrive ancora la madre di Michael Frison, lanciando poi un appello: “Continuo a rivolgermi a Niomi, a chi la conosce, a chi sa dove si trovi... PARLATE! A questo punto, dopo 6 mesi credo che si possa iniziare a considerare e a parlare di negligenza e ostruzione nella giustizia”.

Del 25enne Michael Frison si sono perse le tracce il 13 luglio scorso, giorno in cui sarebbe dovuto tornare in Inghilterra. Era arrivato nell’Isola il 2 luglio per trascorrere qualche giorno di vacanza con i nonni e a Castelsardo aveva incontrato Niomi, una ragazza di cittadinanza britannica. Sarebbe proprio lei l’ultima persona ad averlo visto.